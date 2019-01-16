富春國小「課程外送」至大坑國小 分享自造科技

2019-01-16 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區富春國小自造教育及科技中心，為了讓山區學童也能體驗神奇有趣的科技自造教育，「外送課程」至北屯區大坑國小，讓學童體驗「風來砲」及「氣功飛機」，讓學童大呼「超神奇」！

富春國小校長李秀櫻表示，成立自造教育及科技中心的目的就是扎根科技教育，接軌未來，透過體驗活動，讓孩子認識科技教育的原理和運用，實踐「做、用、想」能力，建構21 世紀所需的科技素養。 非常感謝大坑國小校長趙秋英帶領的團隊，有機會讓富春國小進行課程外送服務，「生命因為有了夢想才變得美麗」。

富春國小自造及科技中心主任鄭宏吏，利用大型垃圾桶及廢棄雨傘製成「風來砲」，發射時「轟、轟、轟」巨響，讓學生一玩再玩，樂此不疲；為了讓學生看清楚空氣從空氣砲發射出來時的飛行狀態，並搭配煙霧機，讓空氣彈變身煙圏，讓4年級學生曾乙祐大呼「刺激有趣，真是太神奇」。

鄭宏吏並特別設計「氣功飛機」，方便學童動手快速完成，並藉此帶領學生認識利用上升氣流的基礎飛行原理、飛機結構，培養學童細心製作、耐心調整、恆心練習。4年級學生蔡沅鄗說，氣功飛機很輕，還可像遙控飛機般轉彎；徐梓榕則說，氣功飛機可以考驗創造力和頭腦分析。

鄭宏吏並特別準備大型的四軸無人飛機，讓每個學生戴上四軸空拍機專用的飛行頭盔，手拿無線遙控器操縱上升、前後左右，翱翔於藍天，體驗從高空看校園，期許孩子未來能以更高的角度看世界。

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