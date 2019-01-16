竹市國際街舞狂熱大賽 冠軍將赴法爭世界冠軍

2019-01-16 13:24

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市國際街舞狂熱大賽27日在新竹市站前廣場登場，將結合法國最大型街舞比賽Battle Pro台灣區預賽，由新竹市KGB專業街舞團舉辦，冠軍可成為台灣代表隊前往法國角逐世界冠軍。

文化局長黃竫蕙表示，本次比賽文化局共補助總金費40萬元，其中，Battle Pro 8對8團體賽已截止報名，共有30個團體、240人參與；而Battle Mania 30 1對1個人爭奪賽報名限額150人，目前開放報名中，歡迎全國街舞高手前往爭取榮譽。

文化局指出，Battle Pro起源於巴黎，是法國最大街舞賽事，將於今年2月23日在法國‧布洛涅‧比揚庫爾進行決賽，由巴西、委內瑞拉、韓國、俄羅斯、烏克蘭、比利時、法國及台灣等8國共同比拚。

文化局表示，台灣預賽主辦權由深耕竹市20年的KGB專業街舞團取得，睽違四年再度獲主辦權，預賽將在本月27日於新竹火車站前廣場盛大舉辦。

KGB專業街舞團團長林俊含、團員陳昊勳表示，KGB創團至今20年，致力推動竹市街舞文化，希望帶給新竹民眾不一樣的舞蹈文化體驗，法國「Battle Pro世界賽」是很知名的國際賽事，很高興睽違3年這次又拿下台灣預賽權，讓新竹街舞文化更具國際觀。

另外，27日當天將同場舉行Battle Mania 賽事，該賽事源自於新竹，至今已邁入第30屆，為台灣歷史悠久且眾多年輕人參與的全國街舞賽事，獲得冠軍優勝者將可代表台灣擔任Battle Pro 1對1 種子選手，爭取法國世界決賽參賽權。

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