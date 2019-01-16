環團陳情韓市府出空污重拳 市府：不反對停止南電北送

2019-01-16 13:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部反空污大聯盟今陳情市府環保局，以市長韓國瑜曾說過的話「台電不是高雄人的爸爸」，要求韓市府快出空污重拳，喊出「停止南電北送，韓市長硬起來」，要求停止南電北送，停發興達電廠燃煤許可證，兌現選前五大承諾，包括林園石化工業區設光化測站、中鋼煤礦砂堆置場室內貯存等。

環保局長袁中新表示，高雄空氣品質不佳，還要承擔那麼大的發電責任，環保團體訴求合理，不反對停止南電北送，承諾近期到大林蒲睡一晚，支持中鋼煤料加蓋，並於一月十日行文環保署爭取林園石化工業區設置光化測站，他強調市府與環團目標一致，都是為了空氣改善，只是期程需要溝通，今傾聽地方民意彙整，提供給市府做決策。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，根據台電發電統計資料，自去年底開始南部發電量一直遠大於用電量，而北部及中部皆發電量小於用電量，形成南電北送情形愈加擴大，高雄空污已經夠嚴重，韓市府豈能袖手旁觀？

李建誠指出，韓市長日前宣示對抗空污必要時要用強制行政手段，對於南電北送如此不合理的政策，環保局應停發興達電廠燃煤許可證，減緩高雄的空污霾害，否則不排除抗爭到底。

要健康婆婆媽媽團洪秀菊表示，難道全台灣的發電廠都用完了？還是高雄人命當三等國民？希望韓市長能比照台中市府，拿出魄力揮重拳，停發興達電廠燃煤許可證，千萬不要自廢武功。

屏東環盟前理事長洪輝祥不滿指出，韓市長說台電又不是高雄人的爸爸，為什麼要空污最嚴重的地方，燒煤發電給全國用？高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，南部多發了7%的電，約180萬千瓦，興達燃煤兩部機組才110萬千瓦，停機對高雄的空氣好，用電也不影響。

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