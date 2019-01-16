大貓熊「圓圓」竹葉常卡牙齦發炎 保育員用力洗刷刷

2019-01-16 13:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕牙齒對於動物來說，同樣是吃東西必備。台北市立動物園大貓熊「圓圓」的口牙有先天性牙質較易磨損，園方發現2017年7月開始，「圓圓」因為牙周囊袋的問題，常發生竹葉卡在牙齦，導致發炎，經過醫療團隊治療，牙齦不再發炎，但齒縫還是容易卡進竹葉，因此保育員一天兩次利用「牙刷」或者是「牙間刷」，幫「圓圓」刷牙。

大貓熊「圓圓」2017年7月遇上牙周囊袋的問題，吃完竹葉後，就會發生「菜渣」卡在牙齦裡的問題，保育員想要幫她清除卡在牙齦裡的食物，但醫療訓練上圓圓穩定度尚不足，雙方經常卡關，接著就發生牙齦發炎等問題，讓保育員十分擔心。

園方指出，2018年9月，醫療團隊特別針對「圓圓」的牙周問題進行牙科手術處理。術後，如果持續吃竹葉和竹桿的話，不利於傷口的復原，因此保育員為「圓圓」準備14天一團一團的「竹葉地瓜球」口糧，在傷口復原前避開進食竹葉枝條，防止過度刺激，讓牙肉可以慢慢貼回牙齒表面，徹底復原。

園方表示，日常的口腔清潔、保健非常重要，保育員設計大貓熊刷牙的訓練計畫，讓「圓圓」習慣配合張嘴，讓保育員在口腔裡「洗刷刷」，保育員更自行改造多組的牙刷及牙間刷，例如把牙刷柄加長，除了方便操作外，也增添跟「圓圓」互動時的安全性，「牙間刷」則可以保持牙齒和牙齒之間的清潔。

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