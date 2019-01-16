全面防堵非洲豬瘟 中國船舶廚餘、垃圾不准入境

2019-01-16 12:59

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局今天宣布，春節連假疏運期間長達11天，台灣本島與離島間8條航線加上金馬小三通4條航線，總計將開航1704航次，提供41萬3918人次運能；也將強化非洲豬瘟防疫措施，中國籍船舶廚餘、垃圾一律不准入境，防堵疫情。

航港局表示，已協調各港口管理單位共同督導所轄業者，針對中國籍船舶廚餘、垃圾一律不入境；小三通港口部分，本國籍船舶廚餘須送至指定集中桶後，送當地檢疫機關，船舶垃圾則送交環保局垃圾車清運。

航港局也將持續加強宣導，於兩岸售票處、入出境與乘船期間，發放防疫文宣、船上廣播防疫相關規定與罰則，避免旅客因違規攜帶肉類食品入境遭處罰鍰。

航港局表示，今年春節海運疏運期程為2月1日至2月11日，為強化航行安全，1月23日起連續3天進行聯合督檢，全面抽檢固定航線載客船舶與客運場站，旅客利用海運場站或船舶上張貼的「重要資訊QR code」，可以即時查詢抽檢結果，有安全問題也可以即時反映。

航港局也要求業者，若遇天候等不可抗力因素，導致載客船舶無法航行時，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局也將視海象與天候狀況，協調民航局加派班機。

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