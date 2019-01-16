寒假將至 高雄9百家超商供弱勢童領便當

2019-01-16 12:50

［記者黃旭磊／高雄報導］市區956家超商、便當店提供寒假餐食服務，供千名弱勢童持券領取。

高雄市從2009年起，連續11年提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券服務，寒假將至，今天（16日）再次啟動，由社會局代理局長謝琍琍帶領學童領取，餐食券每張面額70元，可兌換77元至80元等值餐食，從便當到飯糰、麵包、牛奶都有人換。

7-11超商、OK超商、全家超商、正忠排骨等業者提供服務，業者說，學童領便當會多裝點菜、肉，供家人分享。

1名小三童真真與外祖母、母親居住簡陋住宅，母親長期臥床，外祖母打零工養家，媽媽帶真真到超商，疑惑稱「真得可以拿劵兌換嗎？」經業者、社工協助領到便當。社工評估真真符合弱勢資格，除了提供餐食券，也媒合民間資源給予經濟資助。

謝琍琍說，今年將發放給1千名國中、國小學童，，而11年來服務超過3萬名弱勢孩童，兌換據點數每年約提高1百家，呼籲生活困難、疏忽照顧或緊急危難兒少，可撥打社會福利諮詢專線（07-3344885）求助，撥打113保護專線也能通報。

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