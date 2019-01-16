攻年節商機行銷在地商圈 基隆發送2000張優惠券

2019-01-16 12:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接農曆年節商機，基隆市政府蒐羅商圈美食並與店家合作，推出「環港商圈樂遊趣」優惠券，包括基隆特色伴手禮、特色餐廳、咖啡甜點及飲料小吃共12家，均有不同優惠措施，2000張優惠券在市府產業發展處及各店家都索取得到，活動即日起至2月底止。

市府產業發展處長林青海指出，「環港商圈樂遊趣」優惠券是針對基隆南站、委託行等商圈業者進行輔導後的行銷活動，總共甄選出12家，希望透過美食帶路，吸引民眾前往，未來還有下一波，讓熱度維持下去。

12家業者分別是初沐Qmilk Coffee&JuiceBar、貓町咖啡、基隆朋廚Bonjour朋廚烘焙坊、阿本麗香燒邁排骨、雞郎隊、超級狸小路日式炭火燒肉、漾漾好時餐廳、小義大利咖啡Ocean、磨豆咖啡、老牌排骨羹、朱比特Jupiter Café、2n專業髮型。

委託行商圈是國際貿易發跡地，早年風光一時，現在卻老舊沈寂，市府最近展開景觀改善計畫，做入口意象、壁燈等，先改善環境再推動有意願的店家進駐，並輔導青年進入委託行創業開店，希望再造榮景，目前有4家在輔導中。

市議員童子瑋在委託行的服務處，也有提供索取「環港商圈樂遊趣」優惠券，並加贈春聯、紅包袋，童子瑋說，每一個基隆囡仔，心中都有一張不一樣的美食、樂活地圖，基隆的港都文化融合多樣美食，歡迎遊客深入巷弄，看見最好吃、最好玩的基隆。

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