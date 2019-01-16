帶疫區豬肉品來台沒繳清罰款 將拒絕下次入境

2019-01-16 12:48

〔記者簡惠茹／台北報導〕攜帶非洲豬瘟疫區豬肉品來台首次開罰20萬元，目前累積案例已達55人，非洲豬瘟中央災害應變中心今天達成決議，未繳清罰款就會拒絕下次入境。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第5次會議，農委會副主委黃金城主持，討論廚餘養豬輔導轉型進度，以及過年期間桃園機場手提行李百分之百檢查措施。

從去年12月14日調高裁罰基準以來，首次攜帶非洲豬瘟疫區豬肉品來台就會開罰20萬元，目前遭罰20萬元的案件共55例，黃金城說，今天會議達成決議，入境的時候被裁罰，沒辦法繳交罰款又出境，會拒絕第二次入境。

防檢局表示，根據移民署入出境法規執行把關，會把未繳清名單送給移民署，拒絕下次入境，繳清以後才可以從名單移除，繳交罰鍰期限是一個月，目前期限還未到。

黃金城指出，國人攜帶肉品回台減少，已經達到宣導效果，民眾幾乎不會帶肉品入境，比較麻煩的是中國配偶和中國人士入境的部分，看起來件數還是維持在較高狀況。

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