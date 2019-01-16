荔枝椿象損害農作危害農友 冬天是最佳防治季節

2019-01-16 12:36

〔記者李立法／屏東報導〕荔枝、龍眼或欒樹常見害蟲「荔枝椿象」，不僅損害農作，若碰觸牠分泌的臭液還會造成傷口潰爛，讓農友聞之色變，高雄區農業改良場呼籲農友把握冬季最佳防治季節，趕緊除蟲減少危害。

高雄農改場指出，荔枝椿象俗稱臭屁蟲、臭椿象或荔椿等，氣候溫暖時，成蟲開始活動於荔枝、龍眼枝梢或花穗上吸食，造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落，嚴重影響荔枝產量與品質。

農改場指出，荔枝椿象於冬季進入交配產卵時期，由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故目前是化學防治最佳時期。

農改場建議農友可使用2.8%賽洛寧水懸劑2000倍、20%亞滅培水溶性粉劑4000倍或48.34%丁基加保扶水基乳劑1000倍等藥劑，加強葉背與枝條縫隙的施藥，防治上如有進一步問題，可洽詢該場，（08）7746758。

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