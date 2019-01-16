春節雲林塞車地雷路段 替代道路在這裡

2019-01-16 12:41

〔記者林國賢／雲林報導〕公路總局第五區養護工程處今公布春節疏運計劃，雲林縣朝天宮、劍湖山世界周邊是易塞車地雷路段，呼籲用路人及早掌握路況，使用公路總局規劃替代路線。

第五養護工程處處長陳松堂表示，根據以往經驗，春節期間台19線往北港朝天宮路段、台3線轉雲212道路前往劍湖山周邊道路是最易塞車路段。

為疏解朝天宮週邊車潮，公路總局將在台3線74.8公里處左轉媽祖大橋，接文仁路、公園路，再銜接145道路北上，或從159線道路左轉至台19線71.2公里處右轉產業道路，接媽祖大橋北上。

劍湖山世界周邊道路除於國道3號提前分流外，雲林縣警察局將在台3線、雲199、雲210、雲212等道路進行交道管制，請民眾遵從工作人員指揮行駛。

陳松堂說，台78線古坑系統交流道常在收假前一天配合國道匝道儀控管制，易造成車多回堵，也請民眾提早規劃返回工作地。

陳松堂表示，台61線西濱快速路可連接台78、台82、台84等快速道路，路網便捷舒適安全具橫向聯繫，連接東石、北門、七股等地，建議用路多利用。

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