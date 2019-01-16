基隆小年夜、除夕收運垃圾 初一至初三停收3天

2019-01-16 12:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年農曆春節連假長達9天，由於2月3日小年夜適逢週日，很多民眾都在關心有沒有垃圾車，基隆市環保局今天公告，為配合民眾歲末除舊佈新大掃除，小年夜照常收運垃圾，2月4日除夕從下午1點巡迴清運至6點，晚上全面停收垃圾，2月5日至7日（初一至初三）也停收，2月8日初四起恢復清運垃圾。

環保局指出，1月28日起至2月3日是「國家清潔週」，除了仁愛區維持中午、晚上各清運一次，其餘六行政區自下午1點起加強垃圾清運，晚上也會依正常班次時間清運。

2月3日小年夜原本是假日不收垃圾，為服務民眾，當天也照常收運垃圾，2月4日除夕從下午1點巡迴清運至6點，晚上開始到初三全面停收垃圾，初四才恢復正常收運垃圾。

環保局表示，國家清潔週期間民眾如果有大型廢棄物清運需求，可先電話洽詢登記，中正、信義、安樂、中山區電洽：02-24666863；仁愛、七堵、暖暖區電洽：02-24312589。

如果春節期間要丟垃圾，除夕晚上6點至晚上11點，在全市有17處定點垃圾車供民眾丟置垃圾，初一至初三上午8點到12點，開放民眾自行載運家戶垃圾到天外天焚化廠地磅室前的垃圾子車，不要隨意丟棄，避免影響交通及市容。

環保局提醒民眾大掃除時，加強戶內、戶外、居家周圍含騎樓、巷弄、防火巷、排水溝的環境清潔，清除登革熱病媒蚊孳生源，除舊佈新過好年，若發現環境髒亂或有民眾污染環境的行為時，可撥打環保局專線02-34011591，環保局會馬上派人進行髒亂清除或是相關稽查告發取締。

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