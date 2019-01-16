尾牙抽獎出怪招！台積電員工頭上剃出「張忠謀」

2019-01-16 12:19

〔記者湯世名／彰化報導〕尾牙摸彩出怪招！1名台積電李姓員工為了在今年尾牙活動摸彩時能夠抽到大獎，竟請髮型設計師將自己的後腦杓頭髮剃出台積電創辦人張忠謀的臉型，頭部左側剃出「張忠謀」3個字，右側則剃出「tsmc」（台積電縮寫），不過昨晚台積電台中市尾牙摸彩，李姓員工甚麼都沒摸到，但仍成為全場矚目焦點。

這名李姓員工昨天中午到彰化市一家髮廊，拿出一張台積電創辦人張忠謀的臉部照片，向髮型設計師Allen要求把他的頭髮剃成與張忠謀「一模一樣」。Allen花了3個小時，還真的把李男的後腦杓剃出一個張忠謀臉部的髮型，且還有局部頭髮染成張忠謀的白髮，頭部左側搭配「張忠謀」的名字，右側則是「tsmc」。

李男表示之所以要剃出「張忠謀」髮型，主要是昨晚台積電在台中市辦尾牙摸彩，希望能在創辦人張忠謀的加持下摸得大獎，並且引起矚目。

設計師Allen把影片分享到臉書社團，引發網友熱烈討論。有人留言「這人太會拍馬屁了」、「會不會吃完尾牙隔天升職」、「這樣年終獎金是會多發幾個月嗎」，也有人認為「不像張忠謀，倒是比較像肯德基爺爺」。

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