新北危老建築將分級分類 海選整建維護案例

2019-01-16 12:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府城鄉發展局落實推動市長侯友宜提出的都更政見，今（16）日在市政會議提出「新北都更行動策略專題報告」，1個月內成立府級推動辦公室、都更推動小組的都更推動平台外，另預計在3個月內完成190件危老建築分級、分類，還要在主要幹道周邊海選整建維護示範案例。

今天的市政會議創下新北市市政會議連續兩週由同一個單位報告同一個主題的紀錄，顯示侯友宜的重視；侯友宜強調，都市更新最重要的是要改變過去被動受理的角色，翻轉為「政府帶頭做」的積極態度。指示由副市長陳純敬領軍成立都市更新推動小組及推動辦公室，在法令內以任務編組的方式專責辦理，快速解決問題。

城鄉局長黃一平在報告中提出都更行動策略，包括研擬都市更新計畫草案；辦理整建維護示範案例海選，全程輔導施工；3個月內完成190處危老建築分級分類；籌組都更及住宅行政法人；成立任務編組的推動辦公室及由副市長擔任召集人及相關局處代表的都更推動小組。

黃一平說，都更推動辦公室將優先盤點捷運站、主幹道沿線周邊地區，進行土地使用檢討與相關都更規劃，主動根據每個捷運場站的特性，因地制宜擬訂更新計畫引導公私部門更新。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/