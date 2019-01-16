來申請！ 台南孕婦停車有保「證」

2019-01-16 12:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市發放「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位識別證」申請，各區衛生所配合發放至今年1月31日，持有舊版健康手冊但尚未申請識別證的民眾，2月起仍可攜帶孕婦、兒童健康手冊至南市停車管理處申辦，以利保「證」好停！

交通局表示，雖然「孕婦健康手冊」或「兒童健康手冊」可證明孕婦或兒童身分，但考量孕婦產檢及兒童就醫時，需隨身攜帶健康手冊，所以另印製停車位識別證，減少停車識別糾紛。

今（2019）年新版孕婦、兒童健康手冊，就會隨冊發給停車位識別證，民眾不必再另外申請，各區衛生所配合發放至今年1月31日，若是持有舊版健康手冊而尚未申請新識別證的媽咪們，2月起仍可攜帶孕婦、兒童健康手冊至南市停車管理處申辦。

停車管理處處長黃俊傑表示，專用車位很容易辨識，停車位的白色標線內劃有粉紅色內框，也有停車位專用標誌，民眾若要使用停車位，只要孕婦、兒童健康手冊或停車位識別證擇一，置放在車子擋風玻璃前面供辨識即可。

停管處也提醒民眾，車輛若未乘載孕婦或6歲以下兒童，即使有停車位識別證明，也不得占用專用車位，自今年6月29日起，若違規占用，將可依停車場法處600元以上1200百元以下罰鍰，呼籲民眾留意新法規定。

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