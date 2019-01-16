因應非洲豬瘟 環署邀各縣市訂廚餘短中長期計畫

2019-01-16 12:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情緊張，台灣也繃緊神經，近期廚餘是否應該養豬議題引起各界討論，環保署昨邀集各地方環保局召開研商會議，盤點廚餘產生量、去化及處理量能，並規劃短、中及長期廚餘去化分階段計畫，從補助處理設備、強化去化廚餘、再利用成生質能源等，全盤處理問題。

環保署表示，短期將優先補助地方政府設置廚餘破碎脫水等緊急處理設備，各縣市提出破碎脫水、打漿設施及快速發酵處理模組，所需經費合計4億5000萬元，已請各縣市儘速提送申請。

在中期方面，環保署說，將強化公有區域堆肥埸處理能量、輔導公有污水處理廠厭氧消化設施協助去化廚餘，及輔導民間大型事業自設快速發酵設備等。

長期部分，環保署表示，廚餘去化規劃將朝向以生質能源，目前台中市已於去年10月完成第一階段工程（每日處理量能80公噸）、桃園市預計於後年7月完工，另台南市、宜蘭縣、台北市及高雄市等4縣市刻正規劃中，完工後預計每日可處理家戶廚餘800公噸。

環保署也請地方環保單位配合包括，若轄內原使用廚餘養豬改為飼料者，必須轉知產源縣市提早因應，並掌握流向；地方政府必須與轄內民間堆肥廠合作；大於1公噸之產源，必須輔導自行設置處理設施；年節將近，應加強宣導民眾惜食、廚餘瀝水減量之觀念，並事先擬定年節應變計畫；若規劃進焚化廠處理者，將補助作業所需堆高機之經費等。

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