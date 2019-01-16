鼓勵虐待？特教生被強灌朝天椒、亂打 2師停聘仍爽領6成薪

2019-01-16 12:43

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕國立某特教學校遭一名家長指控，念國中的女兒在去年4月被兩名林姓導師多次餵食朝天椒、拉扯頭髮跟捶肚子、拿木棍等亂打情事，經教育部成立專案小組調查，交由該校召開教評會及教師成績考核會議討論決定，分別以記2支大過、停聘1年半及記小過、列輔導對象予以懲處，該校校長則記兩支小過。人本教育基金會今開記者會痛批，停聘是教師在調查期間，讓教師離開教學現場、避免與被害學生接觸的狀態、不是懲處，且教師停聘期間還能領6成薪水，根本是休息、爽領薪。

今天記者會10多名大學生、人民團體到場聲援，人本基金會南部辦公室主任張萍主張，讓這樣的老師、校長留在學校，是讓特教學校蒙羞，要求解聘兩名特教老師。

該名陳情家長表示，不能接受目前的處分，認為應解聘老師，之後才可避免其他小孩受害；嘉義地檢署、社會局等單位已介入調查。

校長回應，停聘或解聘是教評會的權責，組成的成員也是依規定的，去年4月接獲家長陳情，就啟動校安通報及社政系統，此外並外聘專家學者協助調查；教評會及教師成績考核會做的懲處決議，正報給教育部核備中，並依教育部的調查報告建議，於去年10月底，對兩名老師提起涉及強制傷害及偽造文書罪告訴。

校長表示，案發後去年8月底就換導師，也給予學生心理輔導，家長透過簡訊、聯絡簿都曾向學校反映孩子有進步、並感謝學校。

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