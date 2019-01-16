宜市中山國小學生自製洗碗精 義賣所得捐弱勢

2019-01-16 12:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市中山國小學生於校內的「iSTREAM課程」，自製150罐洗碗精，並進行義賣，一罐賣300元，扣掉成本後，共3萬元的義賣所得，全捐助給阿寶、創世及宜蘭縣基督教長老教會等弱勢團體；中山國小校長劉文勝指出，希望學生透過活動，學習自主行動、溝通互動及社會參與，並實踐社會關懷。

中山國小推出iSTREAM課程架構，課程內容強調協助學生整合與培養學生掌握知識和技能，並能進行實踐與社會關懷，校方讓全校小1至小6共13個班的學生，自製150罐洗碗精，並開放校外認購，義賣所得共3萬元，全數捐贈給弱勢團體。

劉文勝表示，洗碗精所最需要的容器，是透過回收再清洗再利用，以環保的型態推出，洗碗精製作完成裝罐後，學生會再製作精美包裝，並送到每位認購的善心人士手中，分享孩子的愛與關懷。

劉文勝指出，iSTREAM課程，就是要讓孩子們透過活動操作整合學科學習，並將知識學以致用，藉由實際行動體驗惜物愛物及資源回收再利用，並透過實際付出與關懷，培養孩子熱心助人的慈善情懷。

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