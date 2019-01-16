IKEA新店展店徵才！就業服務站提供年前各式工作機會

2019-01-16 11:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆新年將至，新北市就業服務處提供各式年前及年後工作機會，新店就業服務站今天在中和區公所舉行徵才活動，17日下午至18日在市府大禮堂為IKEA新店店徵才，22日同樣在市府大禮堂舉辦「暖冬徵才活動」，將提供大量年前及過年臨時工作機會，讓民眾賺一筆收入好過年。

就店就業服務站長高傳堯說，農曆年前後，有許多民眾有就業或轉職需求，因此就服處陸續安排多場徵才活動，提供廠商和求職民眾媒合機會，今天上午10點到下午2點在中和區公所，有12家各式廠商，提供正職及時薪工作，包括YouBike調度員、百貨公司營業員、餐飲業服務員與卡拉OK正職及時薪人員。

同時IKEA新店店預計將於今年4、5月在新店美河市社區展店，因此現在開始大量徵求銷售、收銀、顧客關係、餐飲服務、設備維修等各式人才，共計170 多個工作機會，將於17 日下午2點到3點，18日上午9點到下午2點，在新北市政府6樓大禮堂舉辦徵才。

高傳堯說，每年在農曆年前及春節期間，百貨及量販業者都需要許多臨時人員，在經濟上有需求及待業民眾，可趁此時機賺一筆過年的薪水，就業服務處將於22日上午10點至下午2點，同樣在新北市政府6樓大禮堂舉辦「暖冬徵才活動」，將提供大量年前及過年臨時工作機會，以及年後轉職機會，新北市就業服務處電話0800-091-580。

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