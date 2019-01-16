「不用手指挖鼻孔」掛圖變潮文具 台史博添趣味

2019-01-16 11:56

〔記者劉婉君／台南報導〕早期課堂掛圖變文青風的潮文具，國立台灣歷史博物館今天發表「上學去：台灣近代教育特展」周邊商品，戰後「不用手指挖鼻孔」掛圖等化為墊板、紙膠帶等，和歷史趣味互動。

台史博取材「校園生活記憶庫」影像、戰後課堂教具掛圖和課本通用插圖人物，設計出9款文具商品，今天在活潑的校園情境劇下發表。

商品包括鼓勵學生勤奮向學的「皆勤章」；從學生在課堂上遞紙條發想的「悄悄話」紙膠帶；「不用手指挖耳朵和鼻孔」墊板，實用也可和同學互動；結合十八般武藝的社團插畫的資料夾等。

台史博館長林崇熙表示，透過物件故事與貼近大眾的生活用品，除了建構與珍藏台灣國民的生活記憶，也期望跨世代間對學校教育有更多的反思、對話與新想像。

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