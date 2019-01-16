彰化校長遴選爭議 教育部：人事凍結不包括校長

2019-01-16 11:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣換縣長引發國中小校長遴選不算數的軒然大波後，教育部昨天正式函覆「人事凍結不包括國中小校長」；彰化縣教育處長陳逸玲今天回應，縣府依法行政，也尊重教育部函釋，也保障校長權益與學生的受教權。

針對彰化校長遴選爭議，教育部長潘文忠一上任後，立即明快發函回覆，公文指出，依照國民教育法規定，國中小校長是由遴選委員會遴選後聘任，並非如同公務人員；而依照公務人員任用法規定，人事凍結所稱的公務人員，並不包括國中小校長。

對於教育部的明確函覆，教育處長、彰化縣國中小校長遴選委員會副召集人陳逸玲首先強調，教育處對國中小校長遴選，完全「依法行政」，並無政治力介入；對於教育部的函覆，予以尊重，也會在今天召開遴選委員會，做出決議。

至於縣府是否會公告原版本的人事遴選案，或是發給任滿校長正式聘書到暑假，在暑假參加第一階段遴選；陳逸玲強調，不做任何預設，因為遴選會是合議制，要尊重遴選會的決議，包括二階遴選是否繼續進行，都會在遴選會討論，所有決議結果，都會在今天開會後會立即公布。

陳逸玲強調，有關校長遴選的爭議部分，在新任縣長上任之前，教育處就在去年12月12日請求教育部釋疑，但未獲明確答覆，才會在今年1月10日召開校長遴選委員會，會中提出國中小校長「人事凍結」的適用疑慮，才會在不得已情況下，做出校長留任到7月再進行遴選的決議，並等教育部回文再依法辦理。

不過，陳逸玲表示，因為全國只剩彰化、新竹市的國中小校長一年遴聘兩次，今天遴選委員會也會討論比照其它縣市一年遴聘一次的做法，改為每年7月舉行，也會制定落日條款，先行公告再來施行，只有杜絕政治干預校園的疑慮，才能選出最適任的校長人選。

針對教育部函覆，前縣長魏明谷表示，教育部引用銓敘部精神，說得很清楚，所以，國中小校長遴選一事，根本就沒有人事凍結適法性。

魏明谷指出，有關校長遴選一事，本來就應該尊重遴選委員會的遴選結果，國中小校長遴選除了考量校長的適任與否，也會事先與家長會進行溝通，原公告的遴選名單，都曾與各校家長會溝通過，並非政治力的干預。

魏明谷表示，教育是百年大計，教育的主體是學生，希望校長遴選案有個圓滿結局，不只是保障校長權益，更重要的是校務才能順利推動，全體學生教育品質才不會受到影響。

這次因為彰化縣長換人做，引發國中小校長不算數的爭議，各界反彈聲浪很大，尤其是原本被遴聘名單當中的校長，要先回任教師，再來代理校長一職，此舉點燃教育圈、師生與家長的集體不滿，所以，昨天曾任代理教師的縣長王惠美公開表示「有爭議部分要聽聽各界的聲音」，當時就釋出對爭議案的轉圜。

由於王惠美才上任不到一個月，校長遴選爭議案就成為全國焦點，連民進黨團都強力抨擊，教育圈與全縣師生、家長，都在關切今天即將召開的遴選委員會的決議，是否能讓這起爭議有個圓滿的落幕，讓校園回歸安寧。

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