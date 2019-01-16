落實「都更三箭」 新北將增設都更專責機構

2019-01-16 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜要落實選舉期間提出的「都更三箭」政策，今（16）日在市政會議中，指示城鄉局一個月內成立都更推動辦公室、推動小組，完成人才訓練，提出都更策略地區範圍。

侯友宜說，現行都更時效最被民眾詬病，推動力道都是由民間主導，民間協調都更程序往往不是很順利，一拖再拖，延宕非常久；成立都更推動小組，是希望把民辦為主改為公辦主導，更重要的是成立推動辦公室、推動小組，把相關各局處專人專責方式，一次性審查、一次性解決問題。

侯友宜說， 「都更三箭」捷運到哪裡，都更到哪裡；危老建築、防災型都更，一定要做大幅改變，還有主要道路兩側，一定要落實，這是最重要的政見，希望這個月成立辦公室、完成人員教育訓練，把重要的危老、防災的、策略地區範圍提列出來。以及目前已經盤點出危老建築有191個地方，並繼續盤點，希望展現出行動效率。

至於與原來的都市更新處是否功能重疊，侯友宜強調，都更處是二級單位，協調各單位時程效率，沒有像陳副市長指定的跨局處推動小組更有效率。

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