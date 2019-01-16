春節將至 本土製年貨「金華火腿」搶手

2019-01-16 11:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又到了歲末，民眾準備開始採辦年貨，美味的金華火腿，深受消費者喜愛，而本土醃製、國內供應量最大的台南仁德「萬有全」食品公司，訂單爆量，隨著春節將屆，各界搶貨。

業者田種苗強調，自產的金華火腿，絕不使用進口原料，而是選擇來自善化肉品市場的溫體豬，雖然成本貴了40%，但以好的品質打下市場，平均每天需求量800公斤，才能應付生產線的需要，年銷量多達3萬支。

仁德萬有全傳承自上海的老字號，道地江浙風味的金華火腿，遠近馳名，相關產品已逾20種，田種苗表示，這已是工廠的最大產能，但仍時常供不應求。

田種苗說，每支火腿的製作，都先用純鹽巴醃製，再堆疊、冷藏，但每週必須翻動，以利入味，洗曬之後，進行長期發酵，因蛋白質與胺基酸的轉化，肉質透出香味，令人垂涎，生產過程歷時1年之久，相當費工。

隨著社會人口結構的變化，小家庭增加，針對實際的市場需求，田種苗將大火腿切片，真空包裝出售，年關將近，各地客戶已開始下單，正全力趕貨中。

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