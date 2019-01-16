為紫斑蝶打造「飲水器」 可愛裝置藝術點綴茂林

2019-01-16 11:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年冬末11月至隔年3月，是高雄茂林知名的賞蝶季，有成千上萬的紫斑蝶停留在茂林山谷，然而冬季也是山區旱季，蝴蝶得花大部分的精力尋找水源，茂管處特別打造「紫斑蝶飲水器」，讓這群嬌客都能輕鬆喝水。

茂管處表示，根據研究，蝴蝶吸水行為與雄性蝴蝶攝取礦物質促進性成熟有關，在野外環境也常觀察到蝴蝶攝取動物尿液，取得珍貴的礦物質；但因近年氣候變遷，茂林山谷內純淨的山泉水源難以尋找，且水量不穩定。

茂管處以吉祥物「紫紫」和「點點」造型製作「紫斑蝶飲水器」，除了讓紫斑蝶能有額外的水源選擇，也成為接地氣且老少咸宜裝置藝術，寓教於樂，讓遊客能近距離觀察紫斑蝶吸水的行為，也緩和氣候變遷對紫斑蝶生態的衝擊。

「紫斑蝶飲水器」運用連通器原理，穩定提供事先填充的流動水，相當方便，雖然人工水源的礦物質含量不如自然水源，仍能提供紫斑蝶替代性的選擇。茂管處指出，飲水器可近距離提供遊客紀錄紫斑蝶飲水的特殊景象，但也呼籲遊客觀賞紫斑蝶不可用手觸摸或捕捉，一起保護這群美麗的嬌客。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/