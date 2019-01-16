擁有美麗指甲不求人！ 美甲貼片與貼紙實用度大PK

2019-01-16 15:36

〔影音新聞／綜合報導〕有許多女孩子都想要有美美的指甲，因此會去做光療指甲或者自己塗指甲油，但如果沒有預算，又沒空自己打理該怎麼辦呢？有業者推出美甲貼片跟美甲貼紙，讓人在家就做出彷彿去了趟美甲沙龍的效果。但是這兩種選擇到底哪種好用呢？Youtuber百變沛莉 Peri就找來了這兩種商品，實際使用並分享心得給大家。

沛莉認為，美甲貼片的優點是花樣較多，而且因為是甲片所以可以修飾原本的甲型。另外貼片使用方便，上手也快速，只要找到符合自己指甲的尺寸，五分鐘就能完成。但缺點就是因為是塑膠片，所以與指甲之間會有縫隙，洗頭的時候頭髮有可能會卡進縫隙而拉扯到頭髮，加上形狀都是固定的，如果是特殊甲型可能也無法找到自己對應的甲片。美甲貼紙就改善了會拉扯到頭髮，以及特殊甲型無法使用的缺點。因為是貼紙所以與指甲之間沒有縫隙，看起來就想真的塗指甲油的感覺。如果甲型比較特殊，也可以自己使用剪刀修剪尺寸。但缺點則是隨著時間久了，邊緣失去黏性就會翹起來，看起來就不太好看，另外因為要把多餘的部分剪掉，所以會使用花費較多的時間。

看完是不是心裡有想法了呢？如果學會用法，就能美美的過年又省下一筆錢啦！

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