連爆虐童、家暴案 新北開設違法托育平台 先公告兩件

2019-01-16 10:55

〔記者何玉華／新北報導〕這一週來，新北市接連爆出永和托育機構虐童、蘆洲家暴事件，新北市長侯友宜說，這是他無法容忍的事，對外界要求設立平台或專區公布不適任托育人員，侯友宜表示，目前已經有公布在社會局網站，要不要成立一個特別的平台，社會局會評估。

侯友宜今天在市政會議上提到，當他聽到虐童的托育機構評鑑甲等，他也很納悶，但肯定社會局、法制局處理虐童案件的積極態度。

事實上，社會局是在官網一般公告項目下，單一公告個案，但在資訊不斷累積下，過往的紀錄就被掩蓋掉；甚至有家長投書指出，有受害家長拿著老師被判4個月的判決，請求社會局公告，卻換到「 情節不重大，不予公告」的回覆。

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時代力量立委黃國昌昨天召開記者會，質疑新北市府對違反兒童少年權益法的資訊接露不足，沒有建置「不適任托育人員資料庫」；民進黨議員張維倩也在議會動議，要求比照台北市設立平台，公告違法的育兒機構與照顧員全名並列管。

社會局事後受訪表示，違反兒少法的機構、人員，都有依一般程序法公布全名，今天會完成專區公告，不過，僅先公告近期發生的兩件。

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