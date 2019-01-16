調降單一自住房屋稅挨批政策買票 柯P：不要什麼都扯到選舉

2019-01-16 10:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，台北市政府2017年為鼓勵房屋自住，全國首創「單一且自住」課輕稅，透過調降稅基使房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％。台北市政府副秘書長陳志銘昨透露，市府明年打算一口氣再次調降到0.6％，讓北市藍綠議員批這是柯直攻總統大選的政見，大罵是政策買票。對此，柯文哲今受訪冷回：「不要什麼都扯到選舉。」

柯文哲今天沒有公開行程，安排在市長室外受訪。面對媒體頻頻追問是否為了2020釋放大利多？柯先是說「政策買票應該是選前，不是選後。」他接著兩度強調，單一且自住的概念是這樣，如果你只有一棟房子且真的是拿來住，稅率應該要比較低，住的房子應該是生活必需品，如果有3、4棟房子在租人家，這情況是不一樣的。

柯指出，現在房子應該要區分，如果是用來住的，稅率應該低，如果是好幾棟在炒的，「廢話，稅率當然要拉高！」他認為這要分開。

談到當初為何要調降囤房稅？柯直言，「囤房稅是議會通過的，也不是我們市府主動提出的，那是被偷襲成功的。」

所以他自己不贊成調降囤房稅？柯沒有正面回應，僅說財政局有在看，有沒有對房屋的出售產生影響，最近財政局會提供數字，這條會再拿出來檢討。

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