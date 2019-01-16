軍備局第205廠把關同仁健康 篩檢4大癌症

2019-01-16 09:42

〔記者張忠義／高雄報導〕軍備局生製中心第205廠關心官兵同仁健康，並配合衛生福利部國民健康署政策每年度推行「四大癌症篩檢」，實施職場健康醫療服務，邀請國軍高雄總醫院癌症篩檢小組到廠，進行子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等4種癌症篩檢，副廠長林上校呼籲符合條件同仁踴躍參加篩檢活動，注重自身健康。

205廠表示，衛生福利部國民健康署為加深國人對癌症防治之認知，積極辦理癌症預防、篩檢、治療及安寧緩和照護等推動工作，期使國人早期發現早期治療，以降低罹癌死亡率，提升健康生活品質。

其中，子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等4大癌症更由政府依不同年齡補助免費篩檢，同仁熱烈響應，感謝廠方貼心邀請高雄總醫院癌症篩檢小組前來服務，免去官兵同仁舟車不便，維護全體同仁健康。

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