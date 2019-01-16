年節飲食不節制 這種病症發生率為「平常2到3倍」！

2019-01-16 09:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕30歲出頭的小琪已經結婚有小孩，但生活忙碌三餐不定，又有吃消夜的習慣，為回復婚前身材，小琪開始每天只吃一餐，早上幾乎是一杯黑咖啡打發，常常胃不舒服，自己買胃藥吃，去年過年期間小琪回南部娘家，開心地每天大魚大肉，沒想到才收假北返，上腹部突然一陣疼痛，蜷在床上無法動彈，自覺「比生孩子還痛」，並伴隨著噁心嘔吐，經前往台北慈濟醫院急診，發現小琪膽囊發炎，腹部超音波顯示膽囊中有一個約兩公分的結石及一些小結石，一般外科醫師張健輝為她以腹腔鏡做膽囊全切除手術，解決危機。

張健輝表示，膽結石發生率高，在台灣每10個人就有一人罹患膽結石，好發於40到50歲女性，醫學文獻指出，女性、肥胖（BMI值超過24）、40歲以上、生產多胎婦女，以及三餐不定時、不吃早餐、攝取高油高脂食物、節食等，都是引發膽結石的重要因子。

當上腹部疼痛、胃悶、胃脹氣、噁心、飯後胃痛、半夜睡眠中胃痛等症狀，可能是膽結石引起，一旦發生這些情形，務必盡早請專科醫師診斷，及早對症治療，避免更嚴重的膽結石併發症。

膽囊全切除是膽結石的典型治療方式，其優點是幾乎不再復發，且癒後良好。膽結石常合併膽囊壞死或穿孔等嚴重後遺症，不切除恐危及生命；許多人擔心膽囊切除後影響身體功能，張健輝表示無須擔心，當膽囊切除，膽汁從肝臟分泌後會直接進入總膽管，由總膽管取代部分膽囊的功能，直接將膽汁引入十二指腸，因此沒有膽囊對生理功能不會有太大影響；約有三分之一切除膽囊的患者，在術後一個月內有排油便狀況，之後大多數功能及生活都不會有影響。

張健輝醫師指出，臨床經驗顯示，年節期間因膽結石而到急診就醫的比例是平日的兩到三倍，儘早讓醫師診察，做適當的治療，避免發生急性狀況，增加治療的困難度。

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