今一樣從台中通勤... 林佳龍不搭高鐵改走國道去視察

2019-01-16 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕前台中市長林佳龍接任交通部長後，昨在同名臉書粉專貼出搭高鐵通勤台北的照片，兌現「打死都不離開台中」承諾。林佳龍今又貼出北上自拍照，不過，這次換成走高速公路，並稱要體會人民感受才能做好為民服務的工作。

林佳龍今天以汽車代步，並於文中表示從台中走高速公路，前往桃機視察春節疏運準備工作，他直言身為負責陸海空、鐵公路的交長，「要深刻體會人民的感受、接地氣」，才能做好為民服務，並在文末溫馨叮嚀雨天開車小心。

網友見照回應，「靈魂攝手升級了」、「正確做法」、「部長加油」、「龍龍部長天窗記得要關」、「這樣通勤好辛苦，不過可以順便視察」。

林佳龍昨發文指出，今年春節9天連假（2/2~2/10），每日凌晨0時至5時，「國道全線均暫停收費」，強調交通政策以服務為導向，不因部長換人，制度反覆改變，且施政要便（利）民，就從「以人為本」做起。貼文一出有鄉民建議時間可延至上午10時或「全天免收費」，不過多數網友大讚，「龍哥就是貼心」、「認真做事」、「部長辛苦了，加油」。

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