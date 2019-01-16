週五天氣好轉 週日再迎更強大陸冷氣團

2019-01-16 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，全台各地今天都有降雨機率，氣象專家吳德榮表示，今明兩天北台灣天氣濕冷，週五、六（18、19日）天氣明顯好轉，週日（20日）起新一波冷空氣南下，強度將有機會達「大陸冷氣團」等級。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天中層水氣移入，除迎風面原有的雨勢外，其餘各地皆有零星降雨機率，北台灣今明兩天天氣濕冷，都會區最低溫將降至15、16度，沿海空曠地區更有機會出現13度低溫，中南部因雲多降雨，天氣亦明顯轉涼。

吳德榮表示，週五清晨氣溫仍低，不過太陽探頭後天氣逐漸好轉，氣溫明顯回升，週六持續回暖，各地回到白天溫暖舒適、早晚偏涼的天氣。

吳德榮進一步指出，週日起新一波東北季風南下，挾帶的冷空氣強度較強，按最新模擬結果，下週二、三（22、23日）台北市將降至14度左右，有機會達氣象局定義「大陸冷氣團」強度。他說，這波冷空氣由於距離現在還久，其強度仍會繼續微調，呼籲民眾可持續關注資訊，無須過早擔憂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/