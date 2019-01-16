高市府和百貨合推限量福袋 祭出機車、紅利券大獎

2019-01-16 09:03

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄大遠百與高雄市觀光局今年攜手歡慶金豬年，推出「2019豬事大吉─高雄熊『袋』你走春趣」新春福袋，限量600個，每袋售價1千元，除現享超值回饋大FUN送，包含1千元遠百商品券及100元紅利券外，還能獲得高雄五大景點雙人暢遊券，更有機會獨得機車，讓民眾在大年初一試手氣拿好禮，福氣一整年。

觀光局長潘恆旭表示，「高雄熊「袋」你走春趣」福袋，內含高雄五大景點雙人暢遊券，一次網羅壽山動物園、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館、寶來花賞溫泉公園五大人氣景點，一券在手兩人同行，讓民眾購買福袋試手氣外，還能在春節連假與親朋好友走一趟高雄在地景點，了解高雄在地之美。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，歡迎民眾在2月5日大年初一購買「高雄熊「袋」你走春趣」福袋，當天早上11點開始販售，限量600個，每個售價1千元；中午12時30分將公開抽出頭獎幸運得主，可獨得宏佳騰機車，二獎為遠百紅利券3萬元，三獎遠百紅利券2萬元，中獎者需在現場方能領獎，歡迎民眾來試手氣拿大獎。

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