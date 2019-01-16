狗兒後腿被夾斷白骨外露 救援人驚：不敢再吃雞腿！

2019-01-16 09:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「不敢再吃雞腿!」，台灣動物緊急救援小組接獲通報，趕往高雄市田寮區新興路石頭公廟附近，營救一隻左後腿遭捕獸夾夾斷，兩截白骨外露的流浪狗。因傷犬皮肉分離，景象慘不忍睹，觸目驚心，讓動物救援人員感嘆「不敢再吃雞腿!」

台灣動物緊急救援小組人員昨接獲通報，田寮區新興路石頭公廟附近有一隻流浪犬後腿遭捕獸夾夾傷，已長達一段時間；當地好心民眾多次想營救牠就醫，但傷犬見人就躲，多次救援任務均告失敗。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成與多位志工趕往現場，展開營救任務；附近民眾也在當地巷弄中，協助尋找傷犬蹤跡，找了一個多小時後才發現，狗兒就躲在石頭公廟的房舍中。

倪兆成乃指示其他人關閉廟舍前後通道及窗戶，由他一人進入營救，終於將奄奄一息的斷腿狗抱出，送醫急救。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊診斷後指出，獲救傷犬是1隻約4歲的公犬，體重16公斤，到院時左後腿兩段遭捕獸夾夾傷，因時間過久，肌肉組織都已發黑壞死，剩下白骨外露；為避免感染引發敗血症，已火速進行截肢手術保命。

回憶起這次的救援，多位參與的志工都說，從未見過這麼慘的景象，尤其「兩截白骨外露的畫面久久揮之不去」、「這輩子不敢再吃雞腿了」。

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