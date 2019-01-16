可惡！老師腳踩幼兒被拍到 家長一查驚見還有「呼巴掌」

2019-01-16 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區一名父親因為肉圓沒加辣爆打兒子，今天台南市又傳出1歲女童疑打翻牛奶，遭生母用「不求人」活活打死。一連串虐待兒童事件引發關注，臉書社團《靠北惡質幼兒園》昨天PO文指出，去年11月新竹市某幼兒園的孩子被正義路人拍下老師踩幼兒的腳，家長知道後，到校調閱當天教室監視器畫面，發現老師早上腳踩孩子，下午還伸手對孩子呼了兩巴掌，讓家長氣憤又難過！

小孩吃飯回頭看 被賞兩巴掌

《靠北惡質幼兒園》陸續PO出影片並寫道，這間幼兒園去年11月戶外教學時，被路人拍到老師腳踩幼童，負責人立即出面說「媽媽腳踩的是自己的孩子」，後來在網友不斷質疑下，又改變說詞稱「老師踩的是自己親戚的孩子」。

家長知道孩子被踩後，到校調閱當天教室監視器畫面，竟發現老師早上除了腳踩孩子外，當天下午，小孩吃飯時往後回頭看了一下，老師就伸手打了兩巴掌，後然直接拉椅子坐在他面前逼吃飯，幼兒園負責人則稱是小孩不吃飯又吐的關係，才需要老師打和逼吃飯。

園長曾寫保證書 承認老師不當管教

另一段影片內容，則是某天老師坐在在教室門口，拉小孩過來，直接打小孩的手3次。

PO文提到，過去孩子身上一直有大大小小的瘀青，媽媽都有拍照詢問老師，卻都沒有得到正面回應。事發後，園長還寫了保證書給家長，承認老師有不當管教事實，將不予錄用。但另一方面，事件爆發上新聞後，園長及負責人卻四處在網路留言辯駁，不願真意檢討。

園長留言：進入司法調查 家長目的是要錢

這間幼兒園園長也到《靠北惡質幼兒園》留言回應說，一切進入司法調查，是非問孩子媽媽最清楚，孩子在家被爸爸打也說是老師。這位印尼外籍媽媽最後目的要近24萬元，大家怎麼不去問她，被家暴時帶孩子在馬路上等老師來載她們去家裡。園長也說，「如果你們的孩子被這孩子打到爆哭，你們會要學校老師怎麼處理，不要不了解事實就斷言...我們盡心盡力照顧孩子，希望好的老師能好好努力工作盡本份照顧好孩子們。」

《靠北惡質幼兒園》的PO文引發熱烈討論，網友紛紛留言痛批，「不管小孩有沒有吐，老師都不應該動手打」、「大家去找辣椒爸問候，怎麼沒人找惡師問候～」。

也有許多人反問園長「影片老師打小孩很明顯，這樣叫盡心盡力嗎？」「老師為什麼可以打小孩？怎麼不說清楚講明白？24萬便宜你們了，敢打小孩叫你們賠240萬也不為過！」

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