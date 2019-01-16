01/16 各報重點新聞一覽

2019-01-16 06:20

自由時報

蔡英文視導東部防務 弓三「立正」迎統帥

蔡英文總統昨前往陸軍花東防衛指揮部戰車營視導，對國軍強調「三個堅定」，堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護台灣民主自由的生活方式，堅定地往「壯大台灣」的方向前進，台灣要在變局中求穩、應變以及進步。

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學者、教授籲管知所進退 請辭下台

監察院通過彈劾案，認定台大校長管中閔違反公務員服務法，台大教授及學者指出，為維護台大校長名器，管中閔應知所進退、請辭下台。台大機械系教授陳炳煇表示，品德高尚是對台大校長候選人的重要要求，管中閔擔任政務官期間知法違法，明顯無法達到品格高尚的要求。除非大家要把台大校長一職視如敝屣，否則管中閔應知所進退，畢竟台大有違法的校長，對台大師生來說相當難看。

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北市單一自住房屋稅 明年降至0.6％

台北市政府二○一七年為鼓勵房屋自住，全國首創「單一且自住」課輕稅，透過調降稅基使房屋稅實質稅率從一．二％降至一．○％。台北市政府副秘書長陳志銘昨透露，市府明年打算一口氣從一．○％調降到○．六％，等於四年調降兩次，預計二○二一年繳納時將有逾廿萬戶受惠。但北市藍綠議員批這是柯直攻總統大選的政見，大罵是政策買票。

詳見北市單一自住房屋稅 明年降至0.6％。

蘋果日報

匿名兼職收190萬 最重可撤職 7：4 監院彈劾管中閔

「昨天的風雨過去，明天才是奮鬥的戰場。」這句話是上周二管中閔就任台大校長時說的話，但過去的風雨仍未離他而去。監察院昨以管自2012年至2015年任政務委員並兼任國發會主委等職期間，違反《公務員服務法》匿名為《壹週刊》撰寫社論等專欄，收取190萬元報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，以7：4票數表決通過彈劾他。

麥當勞跟漲 21款貴3元 4年漲3次 民眾哭哭：外食碰不得

外食族又要哭哭了！肯德基昨剛漲價，速食業龍頭麥當勞也宣布下周三起調漲21項產品各3元，超值全餐主餐5項堡類及麥脆雞腿單點都漲3元，早餐堡類也漲3元，最高漲幅逾1成；另有8項鮮奶茶降10元。這已是麥當勞近4年第3次漲價，消息引發網友哀號：「外食真的碰不得了。」

聯合報

拔管還沒完？違法兼職 監院通過彈劾管中閔

「拔管案」又出現新發展，監察院昨天通過委員王幼玲、蔡崇義提案，彈劾台大校長管中閔過去擔任公職期間，替壹週刊撰寫社論的行為，移送公懲會處理。監委表示，公務人員偶爾替媒體寫稿，或是具名撰寫專欄，都沒有問題；但管中閔是「固定、持續、長期」而且匿名，就違反公務員服務法第十四條的兼職規定。

林佳龍定調 今年連假 國道0~5時免收費

蔡政府上任後，連假國道夜間免收費時段一再調整，也屢抨擊。新任交通部長林佳龍上任後首要挑戰就是春節疏運，強調交通政策要接地氣的他，昨晚在臉書宣布，今年春節九天連假國道凌晨零至五時暫停收費，「今年還有好幾個連假，也都將以此原則推動」。

中國時報

交通部長上任送紅包！連假國道夜間一律免費

交通部長林佳龍上任第二天就送出紅包！今年春節9天連假，國道凌晨0至5時全線暫停收費。林昨在臉書上指「收費不是國道最重要的目的」，接下來幾個連假都將以此原則推動，意即228、清明節、端午節、中秋節、國慶日等連假，國道夜間確定實施免收費，不會更改。

協議案今在議會闖關！脫歐表決 梅伊恐面臨恥辱性挫敗

英國國會下議院15日（台北時間今天凌晨3點），針對首相梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議進行決定性表決。梅伊在投票前夕持續向議員喊話「再好好看協議一眼」，為了國家挺下去!因為一旦遭否決恐導致硬脫歐、甚至國家分裂，但反對黨加上執政保守黨部分議員不買帳，協議極可能以「崩潰式」慘敗收場。英國《獨立報》直指，梅伊在這場「猶如諾曼地登陸的關鍵戰役中，鐵定面臨恥辱性挫敗。」英國勢必將陷入另一波動盪政局中。

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