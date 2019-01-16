南部砂石缺料 今年疏濬將增量至2500萬噸

2019-01-16 00:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部砂石供需失衡，高雄建設首當其衝，高雄市政府今年將增量至360萬噸，水利署協調屏東縣政府昨加碼出料，目前每天出料2萬多噸，今年預計增量至2500萬噸，只要沒有颱風將持續開挖，也將行文高屏縣市政府加碼疏濬工程，以符合地方需求。

根據礦物局評估，全國所需砂石量約7000萬噸，預估每年增加需求量400萬噸，高市去年大力推動公共工程，光前瞻計畫超過百件，加上民間業者看好景氣，目前有2000個報開工的工地，帶動砂石原物料需求大增。

高雄預拌混凝土廠以砂石短缺為由，今年起調漲價格1成5至2成，連帶影響市府公共工程推動，今年流標工程破百件，建築業直指砂石漲價是主因，不但影響業界投資意願，恐牽動物價、房價漲價。

市府目前針對流標工程，以物調費因應，不影響工程進度；水利局統計市府去年疏濬333萬噸，今年研議增加至360萬噸，將於1月底向水利署提出申請，水利署將趕赴2月底核定完成，協助市府水利局3月出料。

水利署已協調屏縣府上周日出料5000噸，昨再加碼5標工程出料，目前每天出料達2萬多噸，化解業界缺料的燃眉之急；針對建築業陳情主要砂石缺料為高屏地區，高屏縣市政府責無旁貸，水利署也將行文高屏縣市政府，協調加碼疏濬工程，以符合地方需求。

水利署今年預計增量至2500萬噸，包括七河局、南水局均加強疏濬工程，強調今年只要沒有颱風，將持續疏濬、出料，並考量疏濬工程須避開雨汛期，未來將縮短行政程序，1次核准3年計畫，避免工程因選舉等因素延宕，至於縣市政府拿不出預繳中央規費，也將

研議以廠商標押金，作為保證預繳規費，避免影響整體工程進度。

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