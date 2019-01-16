林園工業區連2天空污 環保局長考慮去睡一晚

2019-01-16 00:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市林園工業區一連2天發生信昌化工毒氣外洩、中油林園廠跳俥冒火，地方不滿圍廠抗議，請市長韓國瑜來睡一晚，環保局長袁中新表示，近期到林園工業區或大林蒲睡一晚，聽取地方民意，提出空污防制策略。

信昌化工林園廠去年多次未依許可內容操作，環保局開罰10件共120萬元，不料12日深夜驚傳異丙苯外洩起火燃燒，這是今年首宗毒災案件，環保局開罰100萬元，勒令該製程停止操作，並入廠聯合稽查，勞工局加碼30萬元。

沒想到中油林園廠三輕製程因跳電導致設備跳俥冒火，從昨晚近9時燒到今凌晨2時許，不時傳出轟隆聲響，更造成空氣污染，引發地方民怨沸騰，包圍廠區抗議，依空污法開罰100萬元。

環保局今早入廠稽查，發現中油林園廠燃燒塔仍有使用，超過環保局核定的燃燒塔使用計畫書內容，依違反揮發性有機物空氣污染物管制及排放標準，加碼開罰10萬元，將加嚴中油林園廠廢氣燃燒塔使用條件，重新評估廢氣燃燒塔使用計畫書內容，要求中油林園廠於2月16日前提出申請異動。

地方居民膽戰心驚，請市長韓國瑜、環保局長袁中新到林園睡一晚，感受一下居民身處水深火熱的煎熬，最重要是幫地方想辦法，出重拳嚇阻並杜絕2廠危害。

環保局長袁中新表示，日前夜宿茄萣興達電廠附近，走訪電廠周遭、永安溼地，要求3、4號燃煤機組秋冬減煤3成以上，未來採取階梯減煤方式，達到總排放量減少。

袁中新也要求中油生產低硫油，將納入高市環境維護管理自治條例，全面要求工廠使用，整體硫氧化物將減少4成；近期到林園工業區或大林蒲睡一晚，聽取地方居民的心聲。

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