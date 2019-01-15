金門大膽島3/1開放觀光 中國及港、澳旅客止步

2019-01-15 23:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，大膽島將於3月1日正式對外開放觀光，申請作業應於登島前15天完成；為配合「228」連續假期，有意於開放首日登島遊客，請於2月12日至14日之間完成登島申請作業。

金門縣政府指出，登島對象暫不受理中國及港、澳人士申請，其餘國人及外國籍人士可登島；因受原軍用碼頭條件限制，每天將採預約制登島，以150人為上限；縣府參考台灣多處離島船票及未來大膽島開放觀光營運成本，在以行銷推廣為主、不以營利為目的原則下，訂定全票票價1500元，金門縣民優惠價750元，另也計畫針對例如敬老愛心孩童票、老兵票等不同對象提供優惠。

縣府表示，為帶動烈嶼鄉（小金門）觀光，開放後將以烈嶼鄉「九宮碼頭」為進出門戶，打造烈嶼、大膽跳島旅遊路線，並規劃整體旅遊套票，內容包含單趟航程約30分鐘的往返交通船、島上全程步行搭配電動車接駁約4小時參觀及隨團專業導覽解說、神泉茶坊餐點及保險等。

縣府指出，2018年7月開放大膽島觀光試營運成效良好，此次正式對外開放營運，除調整登島人數上限及開放一般遊客登島申請外，特別與全國唯一官窯「金門陶瓷廠」合作，以島上神雞為發想推出神雞紀念酒，並將陸續推出存錢筒、帽子、神泉茶壺、杯盤組等大膽限定文創商品，於島上「獨家限定販售」。

縣府提醒，由於大膽島正式開放觀光適逢228連假，若有遊客計畫於開放首日登島，依照登島前15天申請完成的規定，請盡早規劃於2月12日至14日之間完成登島申請作業。

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