沒加辣釀家暴爆紅 肉圓店老闆娘超狂背景起底

2019-01-16 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名林姓男子因兒子買肉圓未加辣，憤而暴打妻兒引發眾怒，消息引起社會撻伐。許多民眾看完新聞也相當好奇這家肉圓店到底多好吃，15日店家開門營業後，許多客人大排長龍。而這家由張姓老闆娘經營11年的肉圓店，其實在蘆洲當地就是名店，生意很不錯，老闆娘更是擁有超狂的餐飲業背景。

據《三立新聞網》報導，張姓老闆娘自豪的說，她在餐飲業擁有多達45年的經驗，因此自己做的醬料都深受顧客喜愛，還透露開肉圓店之前，廣東菜、川菜、浙江菜等佳餚她都相當拿手，可以說是「闖蕩江湖」。

張姓老闆娘表示，她除了自己經營肉圓店之外，之前更待過九龍餐廳、兄弟飯店、昔日環亞飯店12樓的海洋宮等餐廳，重點都是擔任餐廳的幹部，不論是下廚還是管理員工經驗都很豐富，笑稱自己對海鮮料理也很在行，「應該什麼菜都難不倒我。」

她也提到，這幾天接到好幾通民眾的電話，都在斥責她因為疏忽導致男童被毆，也讓她很無奈與難過，但也強調「不知道是哪位小弟弟，但想當面和他道歉，一定會請他吃肉圓！」

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