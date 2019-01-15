東北季風與華南雲雨來襲！ 各地偏涼易降雨 玉山可能下初雪

2019-01-15 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風與華南雲雨東移影響，導致水氣增加，明天開始各地都會出現降雨，不過北部的降雨會較為持續，而其他地區則為局部短暫雨；各地的氣溫也都較為涼爽，僅中南部的白天高溫稍高，達26度，另外天氣風險公司也指出，明天玉山有機會降下初雪，不過合歡山想看到雪，可能得碰運氣了。

據《中央氣象局》預報，明天（16日）由於受東北季風及華南雲雨區東移的影響，導致各地水氣增加，北部及東半部雲量偏多，北台灣降雨將較為持續，甚至可能發生局部較大雨勢，而其他地區也可能有局部短暫雨。

而由於東北風增強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風；氣象局也在今天（15分）晚間9點50分，針對全國的沿海地區（包括各離島）發布陸上強風特報，沿海及鄰近海域並有較大風浪，提醒民眾若是在海邊活動，請注意安全。

天氣風險公司表示，這波東北風的水氣特別豐沛，估計中北部的降雨，會持續到1月17日才會稍微緩和。

溫度方面，今晚到明天（16日）清晨，中部以北及東北部的低溫為16、17度，而南部地區及花東低溫約18、19度，稍有涼意；白天北台灣高溫約17、18度，整天氣溫感受較為涼爽，花東高溫約20到22度，中南部的高溫則約22至26度；氣象局表示，請民眾留意氣溫變化，並適時調整衣物。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣與連江縣等6個縣市的紫外線指數為低量級；而新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣與金門縣等16個縣市達中量級。

空氣品質方面，由於明天（16日）東北季風增強，而中國上海在今天（15日）下午3點的細懸浮微粒濃度達169微克每立方公尺，東北季風可能挾帶境外污染物南下，另外因華南雲雨帶東移，受降雨洗除作用影響，境外污染物影響較輕微。

氣象局表示，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時為「紅色警示」等級。

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