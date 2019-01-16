醫病》頭皮針灸更細更淺 微針針灸止頭痛效果佳

2019-01-16 00:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕41歲的林先生從國中就開始偏頭痛，11年前車禍腦傷後加重，罹患頑固性頭痛，疲累就頭痛欲裂，吃止痛藥和一般中醫針灸效果有限，今年6月接受頭皮微針針灸，利用更細、更短的微針針灸，暢通瘀阻的經脈、活血通絡，幾乎無痛地刺激穴位，可大幅緩解頭痛，終於能好好復健、看書，準備考照工作。

中山醫學大學附設醫院中醫師吳東謙指出，頭痛在中醫認為是頭部受到風邪，經絡氣血瘀塞，引發疼痛，傳統針灸治療是使用直徑0.35至0.25公釐、長4公分的刺針，由於頭皮敏感，直接在頭部施針，部分患者感覺較疼痛、會害怕，因此大多在四肢針灸，頭部針數較少、針灸時間短，刺激穴道不足，治療效果有限。

吳東謙說，頭部就像噴水池的出水口，是全身陽性經絡和奇經八脈匯集之處，頭皮穴道可調達全身氣機，大多只要輕度刺激即有良好效果。

近年中醫開始使用微針針灸治療頭痛，以直徑0.16至0.20公釐、長1.5公分的微針，在頭部督脈穴位百會、神庭，膽經的曲鬢、頷厭及膀胱經等穴道針灸，針刺細、深度較淺、刺痛感少很多，針灸時間約15到20分鐘，足以刺激穴道，暢通瘀組經脈、活血通絡，對頭部止痛效果較好，也很安全，一樣有健保給付。

吳東謙說，4年前開始為林先生做傳統針灸治療，在四肢及頭部針灸治療頭痛，但頭部僅2、3針穴位，患者白天針灸，晚上就頭痛了，今年6月改以微針針灸，在頭部穴位針灸20多處，效果能維持3至7天，林先生說，以前常頭痛到跌倒，現在正常復健和看書，準備考仲介人力相關證照。

吳東謙提醒，民眾頭痛應先就醫檢查是否罹患腦瘤等器質性原因，確診是單純的頭痛，可嚐試中醫微針針灸治療。

另外頭痛也可自行頭部穴道按摩緩解，延著頭頂中心督脈從百會穴，按壓到神庭穴，以指節輕揉指壓1到2分鐘，出現微酸感，以及膽經太陽穴至耳前區域、後腦的風池穴凹窩按磨，另外要注意頭部保暖及少吃刺激食物。

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