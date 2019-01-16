醫病》頭皮針灸更細更淺 微針針灸止頭痛效果佳

林姓患者在頭部督脈穴位做微針針灸，暢通疏經通絡、驅風解表。（記者蔡淑媛攝）

林姓患者在頭部督脈穴位做微針針灸，暢通疏經通絡、驅風解表。（記者蔡淑媛攝）

2019-01-16 00:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕41歲的林先生從國中就開始偏頭痛，11年前車禍腦傷後加重，罹患頑固性頭痛，疲累就頭痛欲裂，吃止痛藥和一般中醫針灸效果有限，今年6月接受頭皮微針針灸，利用更細、更短的微針針灸，暢通瘀阻的經脈、活血通絡，幾乎無痛地刺激穴位，可大幅緩解頭痛，終於能好好復健、看書，準備考照工作。

中山醫學大學附設醫院中醫師吳東謙指出，頭痛在中醫認為是頭部受到風邪，經絡氣血瘀塞，引發疼痛，傳統針灸治療是使用直徑0.35至0.25公釐、長4公分的刺針，由於頭皮敏感，直接在頭部施針，部分患者感覺較疼痛、會害怕，因此大多在四肢針灸，頭部針數較少、針灸時間短，刺激穴道不足，治療效果有限。

吳東謙說，頭部就像噴水池的出水口，是全身陽性經絡和奇經八脈匯集之處，頭皮穴道可調達全身氣機，大多只要輕度刺激即有良好效果。

近年中醫開始使用微針針灸治療頭痛，以直徑0.16至0.20公釐、長1.5公分的微針，在頭部督脈穴位百會、神庭，膽經的曲鬢、頷厭及膀胱經等穴道針灸，針刺細、深度較淺、刺痛感少很多，針灸時間約15到20分鐘，足以刺激穴道，暢通瘀組經脈、活血通絡，對頭部止痛效果較好，也很安全，一樣有健保給付。

吳東謙說，4年前開始為林先生做傳統針灸治療，在四肢及頭部針灸治療頭痛，但頭部僅2、3針穴位，患者白天針灸，晚上就頭痛了，今年6月改以微針針灸，在頭部穴位針灸20多處，效果能維持3至7天，林先生說，以前常頭痛到跌倒，現在正常復健和看書，準備考仲介人力相關證照。

吳東謙提醒，民眾頭痛應先就醫檢查是否罹患腦瘤等器質性原因，確診是單純的頭痛，可嚐試中醫微針針灸治療。

另外頭痛也可自行頭部穴道按摩緩解，延著頭頂中心督脈從百會穴，按壓到神庭穴，以指節輕揉指壓1到2分鐘，出現微酸感，以及膽經太陽穴至耳前區域、後腦的風池穴凹窩按磨，另外要注意頭部保暖及少吃刺激食物。

  • 頭部督脈百會到神庭等穴位做微針針灸，暢通疏經通絡、驅風解表。（記者蔡淑媛攝）

    頭部督脈百會到神庭等穴位做微針針灸，暢通疏經通絡、驅風解表。（記者蔡淑媛攝）

  • 中醫師吳東謙示範緩解頭痛可用指節按摩頭頂督脈從百會到神庭穴位輕揉指壓1到2分鐘，有微酸感。（記者蔡淑媛攝）

    中醫師吳東謙示範緩解頭痛可用指節按摩頭頂督脈從百會到神庭穴位輕揉指壓1到2分鐘，有微酸感。（記者蔡淑媛攝）

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