無毒栽培「波霸火龍果」 比一般大近3倍又很甜

2019-01-15 22:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山上區民陳贊仁雖然務農時間不長，但以營養管理的方式，成功種出波霸級的火龍果，平均重約1.2公斤，是一般的近3倍大，甜度也很高，尤其採無毒栽培，市場搶手，目前並非主要產季，他卻透過人工調節，現仍可收成，價格看俏。

老家在山上區新莊里大庄部落的陳贊仁，原本經營電子公司，因上、下游產業陸續外移中國，他不願意一起西進，8年前關廠後返鄉，暫時先幫忙父親種植竹筍。

後來陳贊仁決定專職務農，但他要走自己的路，經過評估、請益，選擇栽培產量比較平穩的火龍果，且以「紅肉」品種為主。

陳贊仁堅持無毒栽培，不使用農藥與化肥，他笑稱，前3年持續在人工除草，把自己搞得很累，但辛苦有代價，植株穩定後，再透過營養管理，讓火龍果「健康長大」，每顆都很有份量，均重近1200公克。

陳贊仁說，一般火龍果重量約400公克，他的收成等於有近3倍大，肉質經糖份檢測，最高可達22度，香甜可口。

陳贊仁以「波霸火龍果」為名搶進市場，他指出，因賣相與甜度均佳，深受歡迎，尤其標榜的無毒栽培，經農委會抽驗，都是零檢出。

火龍果採收期集中在6至12月，陳贊仁加裝仿紫外線的燈照設施，刺激光合作用，成功產季調節，一整年都可出貨，有效強化市場競爭力。

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