獨家》4年調2波 台北市「單一且自住」房屋稅擬砍至0.6％

2019-01-16 00:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府2017年為鼓勵房屋自住，全國首創「單一且自住」課輕稅，透過調降稅基使房屋稅實質稅率從1.2％降至1.0％。台北市政府副秘書長陳志銘透露，市府將再加碼，明年打算一口氣從1.0％調降到0.6％，等於四年連調降兩次，預計2021年將有20萬戶受惠。

由專家、官員組成的台北市不動產評價委員會每3年固定檢討房屋稅，陳志銘表示，北市府目前擬定繼續加碼，讓只有1戶且拿來自住的屋主享有更低的房屋稅，因此會透過調整稅基，讓房屋稅率實質稅率調降至0.6％；如此將與持有2、3戶房屋的稅率1.2％、3戶以上的稅率3.6％，相差2倍及6倍，台北市去年已依照1.0％繳納，共有20.3萬戶受惠，預估後年受惠數量相去不遠。

然而房屋稅去年調降導致市府少收1.13億元，若以比例計算，調降至0.6％恐再短收2.74億元。陳志銘說明，北市府在2016年決議，2001年7月1日後完工的舊高級住宅、以及2014年7月1日的新屋都須適用新標準單價，而市府也提出6年緩漲，2018年、2019年先打7折，2020年正好為漲至8折，預期增加稅收2.92億元，正好與短收的2.74億元一進一出，不會影響到整體稅收，意指將由多屋族稅收彌補自住戶的短收。

而把單一且自住房屋稅降至0.6％是否須中央政府同意，陳志銘說，市府前年調降時，中央態度就是只要不調整到法定稅率，都尊重地方權責；北市府這次一樣是透過調整稅基來達到實質稅率調降，因此無須再與中央報告。

當被問到照顧自住戶時，是否會同時調漲多屋族房屋稅，陳志銘說，市府認為維持現有限制就足夠。他補充，市府不鼓勵在台北市囤購房地產，但也不會刻意打房，而是透過自住輕稅鼓勵多屋族節稅，把多餘房屋釋出到市場或配合政府推動包租代管。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，調降自住戶房屋稅對於中古屋影響有限，但對都更戶或買新屋的人是一大利多。她舉例，2014年7月1日新制的房屋稅可高達6萬元，若從原本課1.2％調至0.6％，1年至少可省3萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則分析，大幅度調降對於房市信心面屬於利多，讓大家知道政府不打房，也讓不動產業者更安心。但他補充，包租代管推動困難主要在於租金上限及稅務問題，要以節稅名義，讓民眾願意配合恐還是有難度。

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