女網友控外國友人遭士林水果攤坑 市場處前往稽查

2019-01-15 21:27

〔記者楊心慧／台北報導〕士林夜市屢傳水果價格太貴，有名女網友在網路上PO文表示，外國友人獨自買現切水果，結果卻被收高價，認為老闆欺負不懂行情外國人謀取私利，台北市場處今晚對19家水果攤商進行聯合稽查，包含環境清潔及食品衛生、電子磅秤是否檢驗合格、是否有強迫消費者購買的情形等。

有名女網友日前在網路PO文，表示外國友人獨自買現切水果，卻被收400元的高價，讓她質疑是否是刻意欺負不懂的外國人謀取暴利，引起台北市場處的注意。

台北市場處昨天已會同北市府警察局赴士林夜市及商圈取締告發違規攤商，今晚則邀集警察局、環保局、衛生局等相關單位，對士林夜市現切水果攤進行跨局處聯合稽查。

市場處攤販科長楊忠誠表示，目前對士林夜市採取每週3次的稽查，預計持續至月底，將針對接下來的稽查結果做調整。

楊忠誠說，整個士林夜市共19個水果攤，全部都會逐一稽查、檢視，包含環境清潔及食品衛生、是否張貼買果4部曲「問、秤、買、切」、電子磅秤是否檢驗合格、是否有強迫消費者購買的情形等。

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