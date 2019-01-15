變身老屋情報館 大溪百年街屋「蘭室」17日掛牌

2019-01-15 23:42

〔記者李容萍／桃園報導〕文化部從去年開始推動私有老建築保存再生計畫，長期在桃園市大溪老城區耕耘的台灣古厝再生協會，選址大溪百年街屋─「蘭室」成立老屋情報館，訂於17日上午11點掛牌成立，歡迎老屋愛好者上門「探聽」，也希望成為老屋愛好者的有力據點，進一步以行動力來推動保存工作。

台灣古厝再生協會代表人黃士娟表示，老屋情報館將作為老房子保存、修繕、活化及故事採集的交流平台，全台有為數眾多具有歷史意義的老屋，但因年久失修日漸頹圮，成為城市中的荒域，許多屋主也因不知修繕辦法最終任其敗壞或消失。其實，這些老屋若能被保存、修復，並指認意義，它們的存在本身就是城市的時光機，風華絕代，見證台灣歷史各階段的常民百態。

黃士娟說，老屋情報館服務時間為週二至週五上午10點30分至下午5點，除提供諮詢服務，展示大溪老街建築特色、老屋如何檢測、蘭室的修復經驗為主題的影片及展示，讓民眾可以實際了解老屋修繕的方式技術，另外，也提供老屋出診的服務，有意願進行老屋修繕的民眾，可免去獨自摸索碰撞之苦。

而經市府指定為歷史建築的蘭室保存和修復，正是由一群老屋愛好者促成，透過保存一棟街屋，進一步擴展為探索大溪老街區的完整身世，這棟1918年日本時代大溪市區改正的第一間牌樓街屋，在百年後又成為老屋保存再生的先驅，不僅呼應了原屋主呂鷹揚（清末秀才）建屋時的遠見，也希望將老屋修繕和活化的經驗重整成可利用的「助屋」諮詢，成為屋主、老屋愛好者、修復匠師及公部門的交流平台。

蘭室牌樓立面為閩南、巴洛克新古典混搭的藝術風格裝飾，並有老鷹雕塑和「呂」字寓意主人姓氏，更難得的是有大溪僅存的中庭「捲棚」形式亭子；呂鷹揚之子呂鐵州（1899至1942年），更是日治時期知名的東洋畫家，國立台灣美術館曾舉辦呂鐵州畫展，其舊居蘭室能保存與再利用，別具意義。

老屋情報館開幕日邀請老建築保存再生計畫全國輔導團隊建築師詹益忠、中原大學教授葉俊麟主講全國和桃市的推動現況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/