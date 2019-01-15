竹北電子遊戲場申請營業證 縣府暫緩核發

2019-01-15 23:29

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市位於縣治區正對面的電子遊戲場大樓已完工，近日並搬進機台，引發地方關注並陳情；縣府國際產業發展處表示，在管理自治條例及相關土地使用管制尚未擬定之前，將暫緩核發電子遊戲場業營業級別證，這是縣長公開承諾的政見。

若是業者逕行營業呢？國發處長陳偉志表示，依據電子遊戲場業管理條例第15條規定，未依規定領有電子遊戲場業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業，違者可處行為人1年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以上、250萬元以下罰金。

縣議員邱靖雅和斗崙里長張琬媃等人，近日接獲民眾陳情，位在光明六路上、距離光明國小僅約350公尺的電子遊戲場工地，目前不但已興建完成，更進駐機台，附近住戶和家長們擔心就要開始營業了。

陳偉志證實，此案確實已在去年底，向縣府申請商業登記及電子營業級別證，但因民眾連署陳情，加上議員在去年11月提案，縣長楊文科在選前即承諾此案暫緩，上任後也明確指示。

因此，國發處雙管齊下，正參考其他縣市做法，研擬新竹縣電子遊戲場業管理自治條例草案，預計3月送縣府法制會審查，之後經縣務會議通過，最後送議會審議，希望在年底前完成程序後上路。另一方面，該處也將委託顧問公司，進行都市計畫相關土地使用管制的專案通盤檢討，之後經縣都委會審議通過即可實施。

邱靖雅表示，去年她參考高雄市等縣市做法，研擬電子遊戲場業管理自治條例，提供縣府參酌。根據兒童及少年福利與權益保障法等現行法規，電子遊戲場限制須距離學校200公尺以上，因此自治條例的重點之一應在於拉大限制的距離。

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