中壢龍岡路拓寬完工前鬧停工 新工處掛保證農曆年前通車

2019-01-15 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處辦理「中壢區龍岡路（龍岡路三段37巷至龍慈路）拓寬工程」即將完工，尚有路面瀝青混凝土（面層鋪築、底層刨修）、標線與標誌的繪製及設立、人行道鋪面及植栽等項目尚未完成，因承攬廠商爆發財務問題，自今年1月9日起出工人數較少，引發地方停工疑慮；對此，新工處澄清工程並無停滯情形，仍持續進行中，預計農曆年前可望開放通車。

桃園升格後，市府積極辦理中壢區龍岡路（北起自環中東路、南至龍岡圓環）拓寬工程，考量此全長約2.7公里拓寬工程總經費逾42億元經費龐大（用地費約37億元），採分三期進行，其中，一期龍慈路口至龍岡圓環已於2016年7月完成拓寬，第二期龍岡路三段37巷口至龍慈路口則於2017年11月開工，第三期龍岡路三段37巷口至環中東路正規劃設計中，待龍岡路全線拓寬後，將有效疏解龍岡地區居民通往中壢市區、平鎮市區及八德市區的交通流量，提升大龍岡地區的交通效益。

新工處指出，此第二期拓寬工程全長812公尺，原路寬8至15公尺，拓寬後為30公尺，含雙向各二車道及人行道，原訂今年8月完工，市府為減少交通衝擊及附近居民的不便，經變更設計，縮短為今年3月18日完工。

新工程表示，此工程進度已近尾聲，針對承攬廠商元麒營造近日發生財務問題，造成近日出工人數由原約12至20人，縮減約5至10人左右，工程仍持續進行中，但考量廠商履約能力，新工處除積極洽廠商及監造檢討工程進度及函文催辦工程計畫等，並同步研議接手處理未完成工項，預計於農曆年前完成所有路面瀝青、標線、號誌及路燈設置等並開放通車，且於3月18日前完成所有人行道、植栽等相關工程，給民眾便利的交通環境。

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