南科遇見螢火蟲？ 復育成果恐再等等

2019-01-15 22:54

〔記者萬于甄／台南報導〕南部科學工業園區為營造友善生態環境，啟動螢火蟲復育，去年9月放養螢火蟲，原期盼今年春季可望看見螢火蟲，但過程中遇到不少瓶頸，南科管理局長林威呈也說，今年要在生態池看到螢火蟲恐較困難，不過，會努力突破瓶頸，希望明年能夠看見螢火蟲。

南部科學工業園區為營造友善生態環境，近年啟動螢火蟲復育，在霞客湖旁開闢約1公頃生態池，去年9月放養螢火蟲，原希望今年春天能看見螢火蟲在南科閃耀，孰料，螢火蟲復育工作並不容易。

南科管理局長林威呈表示，螢火蟲的復育工程除要營造環境外，也包含食物來源、天敵的防禦等都需要兼顧，外界經驗恐需耗時三年才能成功，因此今年春天要在南科生態池看到螢火蟲，恐怕無法期待，明年或許有機會，否則最慢要等到後年。

南科管理局以霞客湖作為水源，在池邊種植各式各樣的樹木及水生植物，並打造優美的環境吸引水鳥棲息覓食，去年抓回重約600公克的苦螺及放養螢火蟲，希望未來能成為螢火蟲適合的生活環境。

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