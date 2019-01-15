恆春半島另類最美風景 陸戰隊人龍行軍超熱血

2019-01-15 22:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海軍陸戰隊66旅及99旅，最近在恆春半島進行「兵科基地長距離行軍訓練」，全程約200多公里路程，士官兵步伐整齊、精神抖擻的模樣，吸引當地民眾及路過遊客目光，紛紛停車拍照留念或加油打氣，成為恆春半島最美的另類冬季風景。

這次的行軍訓練，由陸戰隊66旅步三營及99旅步二營共800多名士官兵參加，5天4夜間在恆春半島4鄉鎮大街小巷前行，2個陸戰隊步兵營從三軍聯訓基地保力營區出發，分別以順、逆時鐘方向繞行恆春半島，各自進行戰術訓練，在滿州鄉交會後再返回原點，途中借宿過程還與當地居民孩童熱情互動，展現恆春半島少為外地遊客知道的軍事特色。

1968年開始運作的三軍聯訓基地，是國內最大的聯合兵種訓練場地，目前4、50歲間的男人，只要在野戰部隊服役，幾乎都會到恆春「下基地」，大規模行軍更是必要的「菜單」之一，這幾天熱血行軍畫面，也勾起不少男人興奮聊起「當年勇」。

軍方表示，近年的演習或行軍都盡量避免擾民，除了降低砲及噪音，行軍也避免進入人口密集區，這波大規模行軍訓練完成後，農曆過年後才會進行年度聯勇操演，不干擾當地民眾農曆春節前生活作息，也希望民眾體恤國軍辛勞。

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