南台中家扶中心主任交接 募款高手交棒給家扶的孩子

2019-01-15 23:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南台中家扶中心主任今天交接典禮，服務逾34年、有募款高手之稱的洪健胤屆齡榮退，交棒給家扶的自立青年王金敦，因父早逝、從小就受家扶認養和支助，半工半讀完成學業並立志成為社工，長大後回饋進入家扶，幫助弱勢家庭和兒童近15年，未來將強化關懷兒童從社區做起。

洪建胤半生奉獻給家扶弱勢兒少，從社工員做到主任，募款超過20億，照顧逾2萬名孩子，30年來也認養超過7個家扶兒，其實他最早是在水泥公司擔任業務享有高薪，為了健康也看盡生病死，為了做更有意義的事，進入家扶當社工員，即使薪水砍半倒樂在其中。

洪建胤是募款高手，照顧弱勢兒最需要資金，曾一次就募到個人捐款252萬，獲家扶單次最高金額表揚，他說勤快與誠懇是不二法門「募款更募心」，進一步募到興建全台第一座早療大樓，一筆一字書信感謝捐款人，打動人心。

60幾歲更是第3度登頂玉山，靠著艱毅的決心，帶領團隊為弱勢兒打拚，獲台中市政「特殊貢獻獎」和「終身成就獎」等獎表揚，現在仍在台中市兒少福利權益委員，也是陽科大社工系講師，繼續培育社工人才，為兒福繼續努力。

原服務台北家扶主任王金敦接棒到南台中家扶，從小就受家扶支助長大，他出生2個月時父親病逝，母親做水泥工撫養他和2個姊姊，他說小時候一直受到家扶爸爸的鼓勵，高中開始擔任家扶志工帶隊家扶兒，感受到也能助人的成就感，決定擔任社工，重考考上靜宜大學、後來就讀東海社工研究所。

「從被幫助的家扶兒，到進入家扶有能力去幫助弱勢兒！」王金敦深刻感受到翻轉到翻轉的幸福，愛的循環，他說，有鑑於現在募款困難和寄養家庭不足，將強化社區為兒童保護、寄養、扶助，讓關懷兒童從社區做起，成為社區扶助弱勢剩的夥伴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/