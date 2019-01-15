探索偉大「斯卡羅」活動 滿州里德村轉型生態社區

2019-01-15 23:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州里德村舊名「豬朥束」，曾是300多年前恆春半島最偉大的「斯卡羅」王國首都，經過時代變遷逐漸沒落至今，居民近年走出灰面鵟鷹獵場污名，轉型生態旅遊社區有成，舉辦「探索斯卡羅」活動極受歡迎，也重新告訴外界這段幾乎塵封的祖先歷史。

斯卡羅王國又名瑯嶠十八番社，當年是由南遷瑯嶠（今恆春）的知本社卑南族人，與當地排灣族通婚後所形成建立的政治實體，斯卡羅分為豬朥束社、射麻里社、貓仔社以及龍鑾社，其中豬朥束社便是其政治中心。

這個神祕的斯卡羅王國經過時代變遷及漢化，早已看不到當年的風光歷史，里德村更因為早年經濟差、蛋白質來源缺乏，成為全國知名的灰面鵟鷹獵場，近年居民在墾管處輔導下轉型，推廣生態旅遊有成，更獲得全國環境教育優等獎肯定。

里德社區為了增進生態旅遊層次，首次將環境教育融入遊程，打造「探索斯卡羅」活動，藉著生動活潑遊戲使遊客更能深刻體驗傳統的斯卡羅、過去的豬朥束及現今的里德社區轉變，其中祖傳太白粉「葛鬱金」製作體驗，因為10斤葛鬱金只能洗出約1斤粉，神奇過程最受遊客青睞，利用當地海飄垃圾變化打擊樂器吟唱民謠，更能彰顯當地獨有的文化特色。

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